"Лейкерс" вышли победителями из поединка лидеров конференции НБА

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33245 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106762 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133837 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110753 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131525 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102100 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Лейкерс" вышли победителями из поединка лидеров конференции НБА

"Лейкерс" вышли победителями из поединка лидеров конференции НБА

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В центральном противостоянии первого соревновательного дня после рестарта НБА состоялось лос-анджелесском дерби — “Лейкерс” против “Клипперс”, передает корреспондент УНН.

Четырнадцать набранных очков Энтони Дэвиса позволили оторваться в счете “Лейкерс” по итогам первой четверти. Активные и успешные действия в атаке Кавая Леонарда позволили сыграть “Клипперс” отставание во второй четверти и выйти вперед в третьем игровом промежутке (66:55).

Судьба поединка решалась на заключительных секундах, но игрок “Клипперс” ошибся в броске — выигрыш “озерных” 103:101.

У победителей 34 очка набрал Энтони Дэвис, по 16 добавили Леброн Джеймс и Кайл Кузма. Соперников 30 получил Пол Джордж, Кавай Леонард добавил 28.

Добавим, “Лейкерс” лидируют в Западной конференции — 50 выигрышей при 14 поражениях. “Клипперс” идут за ними — 44 победы и 21 проигрыш.

Украинские Национальные Новости

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