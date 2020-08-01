"Лейкерс" вышли победителями из поединка лидеров конференции НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В центральном противостоянии первого соревновательного дня после рестарта НБА состоялось лос-анджелесском дерби — “Лейкерс” против “Клипперс”, передает корреспондент УНН.
Четырнадцать набранных очков Энтони Дэвиса позволили оторваться в счете “Лейкерс” по итогам первой четверти. Активные и успешные действия в атаке Кавая Леонарда позволили сыграть “Клипперс” отставание во второй четверти и выйти вперед в третьем игровом промежутке (66:55).
Судьба поединка решалась на заключительных секундах, но игрок “Клипперс” ошибся в броске — выигрыш “озерных” 103:101.
У победителей 34 очка набрал Энтони Дэвис, по 16 добавили Леброн Джеймс и Кайл Кузма. Соперников 30 получил Пол Джордж, Кавай Леонард добавил 28.
Добавим, “Лейкерс” лидируют в Западной конференции — 50 выигрышей при 14 поражениях. “Клипперс” идут за ними — 44 победы и 21 проигрыш.