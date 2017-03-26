Оркестри влаштували батл під час "Години Землі" у Кропивницькому

“Хто б міг подумати, що „Годину Землі“ можна провести так драйвово. Взагалі, акція закликає людей, організації та комерційні установи проявити добру волю і вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети Земля. Кропивничани ж не обмежилися годинним зануренням у темряву. Шістдесят хвилин часу, відведених для єднання усіх землян, наше місто наповнило музикою, та ще якою! Батл, що влаштували між собою два духових оркестри (муніципальний і спецназівський), не залишили байдужим жодного, хто у цей момент свідомо чи випадково опинився у центрі міста”, — йдеться в дописі.

Кропивничани охоче долучилися до акції.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відбулася всесвітня кампанія “Година Землі” від WWF, яка передбачає вимкнення на годину світла 25 березня з 20:30 до 21:30. Низка українських міст долучилися до акції.