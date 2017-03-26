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Оркестры устроили баттл во время "Часа Земли" в Кропивницком

Оркестры устроили баттл во время "Часа Земли" в Кропивницком

Киев • УНН

 • 9028 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Во время “Часа Земли” в Кропивницкому два духовых оркестра устроили баттл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы городского совета Сергей Якунин, сообщает УНН.

“Кто бы мог подумать, что „Час Земли“ можно провести так драйвово. Вообще-то, акция призывает людей, организации и коммерческие учреждения проявить добрую волю и выключить необязательное освещение и электрические приборы на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты Земля. Кропивничане же не ограничились часовым погружением в темноту. Шестьдесят минут времени, отведенных для единения всех землян, наш город был наполнен музыкой, да еще какой! Баттл, который устроили между собой два духовых оркестра (муниципальный и спецназовский), не оставили равнодушным никого, кто в этот момент сознательно или случайно оказался в центре города”, — сообщил С.Якунин.

Кропивничане охотно присоединились к акции.

Напомним, 25 марта в Украине состоялась всемирная кампания “Час Земли” от WWF, которая предусматривает отключение в час света 25 марта с 20:30 до 21:30. Ряд украинских городов присоединился к акции.

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