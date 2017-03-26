Оркестры устроили баттл во время "Часа Земли" в Кропивницком

“Кто бы мог подумать, что „Час Земли“ можно провести так драйвово. Вообще-то, акция призывает людей, организации и коммерческие учреждения проявить добрую волю и выключить необязательное освещение и электрические приборы на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты Земля. Кропивничане же не ограничились часовым погружением в темноту. Шестьдесят минут времени, отведенных для единения всех землян, наш город был наполнен музыкой, да еще какой! Баттл, который устроили между собой два духовых оркестра (муниципальный и спецназовский), не оставили равнодушным никого, кто в этот момент сознательно или случайно оказался в центре города”, — сообщил С.Якунин.

Кропивничане охотно присоединились к акции.

Напомним, 25 марта в Украине состоялась всемирная кампания “Час Земли” от WWF, которая предусматривает отключение в час света 25 марта с 20:30 до 21:30. Ряд украинских городов присоединился к акции.