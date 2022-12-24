Оркестр Почесної варти привітав українців з Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ансамбль барабанщиків "Клейноди" оркестру Почесної варти привітав українців з Різдвом Христовим, виконавши композицію "Небо і Земля нині торжествують". Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького у Facebook.
Цитата
"Цьогорічне Різдво - як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!" - йдеться в привітанні.
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