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Оркестр Почесної варти привітав українців з Різдвом

Оркестр Почесної варти привітав українців з Різдвом

Київ • УНН

 • 5876848 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ансамбль барабанщиків "Клейноди" оркестру Почесної варти привітав українців з Різдвом Христовим, виконавши композицію "Небо і Земля нині торжествують". Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького у Facebook.

Цитата

"Цьогорічне Різдво - як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!" - йдеться в привітанні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяне відео на підтримку України.

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