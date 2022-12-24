Оркестр Почесної варти привітав українців з Різдвом

Цитата

"Цьогорічне Різдво - як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!" - йдеться в привітанні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяне відео на підтримку України.