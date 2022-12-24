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Цього Різдва ми з вами: прем'єр Британії виклав відео на підтримку України

Цього Різдва ми з вами: прем'єр Британії виклав відео на підтримку України

Київ • УНН

 • 738678 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяне відео на підтримку України. У ролику британська дівчинка відправила подарунок своїй українській ровесниці, пише УНН з посиланням на сторінку Сунака у Twitter.

Деталі

У відео показують передсвяткові дні двох дівчат - з України та Великої Британії. У той час, як українка змушена жити в умовах відключень електроенергії, води та тепла, британка має різдвяну атмосферу та готується до свята.

Наприкінці ролика українка отримує подарунок з Британії, у якому була гірлянда.

Цитата

"Цього Різдва ми з тобою, Україно", - підписав відео Ріші Сунак.

Нагадаємо

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде.

Українські Національні Новини

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