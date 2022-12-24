Цього Різдва ми з вами: прем'єр Британії виклав відео на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяне відео на підтримку України. У ролику британська дівчинка відправила подарунок своїй українській ровесниці, пише УНН з посиланням на сторінку Сунака у Twitter.
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У відео показують передсвяткові дні двох дівчат - з України та Великої Британії. У той час, як українка змушена жити в умовах відключень електроенергії, води та тепла, британка має різдвяну атмосферу та готується до свята.
Наприкінці ролика українка отримує подарунок з Британії, у якому була гірлянда.
Цитата
"Цього Різдва ми з тобою, Україно", - підписав відео Ріші Сунак.
Нагадаємо
На початку листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде.