Оркестр Почетного караула поздравил украинцев с Рождеством

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"Рождество этого года - как эта композиция. Сдержанное, военное, но при этом все такое же волшебное и светлое. Рождественского настроения вам, украинцы!" – говорится в поздравлении.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал рождественское видео в поддержку Украины.