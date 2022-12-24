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Оркестр Почетного караула поздравил украинцев с Рождеством

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ансамбль барабанщиков "Клейноды" оркестра Почетного караула поздравил украинцев с Рождеством Христовым, исполнив композицию "Небо и Земля ныне торжествуют". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого в Facebook.

Цитата

"Рождество этого года - как эта композиция. Сдержанное, военное, но при этом все такое же волшебное и светлое. Рождественского настроения вам, украинцы!" – говорится в поздравлении.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал рождественское видео в поддержку Украины.

Украинские Национальные Новости

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