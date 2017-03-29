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Оркестр народних інструментів гратиме на відкритті Євробачення-2017

Оркестр народних інструментів гратиме на відкритті Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 12797 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Національний оркестр народних інструментів України гратиме на офіційному відкритті Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Офіційне відкриття відбудеться 7 травня в київському конгресно-виставковому центрі “Парковий”. Постановником дійства стане український театральний режисер Сергій Проскурня.

Цього дня біля Маріїнського палацу прокладуть червону доріжку довжиною 265 метрів, по якій пройдуть делегації 12 країн-учасниць. За словами організаторів, це найдовша доріжка за всю історію “Євробачення”.

Після церемонії червоної доріжки на даху центру “Парковий” кожна делегація піднімить прапор своєї країни. Пізніше на третьому поверсі відбудеться виступ Національного оркестру народних інструментів України, який гратиме попурі на хіти Євробачення минулих років. Усе це транслюватиметься у прямому ефірі.

Як повідомляв УНН, до “Євробачення” біля МВЦ облаштують зону відпочинку.

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