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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128892 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120321 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106796 просмотра

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Оркестр народных инструментов будет играть на открытии Евровидения-2017

Оркестр народных инструментов будет играть на открытии Евровидения-2017

Киев • УНН

 • 12795 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный оркестр народных инструментов Украины будет играть на официальном открытии Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.

Официальное открытие состоится 7 мая в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". Постановщиком действа станет украинский театральный режиссер Сергей Проскурня.

В этот день возле Мариинского дворца проложат красную дорожку длиной 265 метров, по которой пройдут делегации 12 стран-участниц. По словам организаторов, это самая длинная дорожка за всю историю "Евровидения".

После церемонии красной дорожки на крыше центра "Парковый" каждая делегация поднимит флаг своей страны. Позже на третьем этаже состоится выступление Национального оркестра народных инструментов Украины, который будет играть попурри на хиты Евровидения прошлых лет. Все это будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщал УНН, к "Евровидению" возле МВЦ обустроят зону отдыха.

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