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Організували "бізнес" на орендованих квартирах: у Києві викрили подружжя сутенерів

Організували "бізнес" на орендованих квартирах: у Києві викрили подружжя сутенерів

Київ • УНН

 • 27129 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві викрили подружжя сутенерів, які організували бізнес із надання послуг сексуального характеру на орендованих квартирах у Дарницькому районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"…викрито діяльність групи осіб, які тривалий час займалися сутенерством. Встановлено, що група осіб налагодила нелегальний бізнес з надання послуг сексуального характеру в орендованих квартирах на території Дарницького району міста Києва. Організаторами незаконного бізнесу виявилася подружня пара, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще двох осіб на ролі адміністраторів, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займались організаційною роботою", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що осіб для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у мережі інтернет. Вони зобов’язувалися перераховувати організаторам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою.

"Вартість надання вказаних послуг становила від 1600 до 2500 гривень за годину. Наразі 4 учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Додається, що також у ході проведення обшуків, у одного з адміністраторів вилучено 56 згортків із речовиною схожою на амфетамін. Вказані речовини направлено для проведення експертизи, за результатами якої буде вирішено питання додаткової кваліфікації його дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Нагадаємо, на Одещині викрили мережу борделів, яку організував поліцейський разом із ще сімома співучасниками.

Українські Національні Новини

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