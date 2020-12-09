Организовали "бизнес" на арендованных квартирах: в Киеве разоблачили супругов сутенеров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве разоблачили супругов сутенеров, которые организовали бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на съемных квартирах в Дарницком районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"...пресечена деятельность группы лиц, которые длительное время занимались сутенерством. Установлено, что группа лиц наладила нелегальный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера в арендованных квартирах на территории Дарницкого района города Киева. Организаторами незаконного бизнеса оказалась супружеская пара, которая привлекла к своей преступной деятельности еще двух человек в качестве администраторов, которые отвечали на телефонные звонки клиентов и занимались организационной работой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лиц для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в сети интернет. Они обязывались перечислять организаторам часть полученных средств, а остаток распределяли между собой.
"Стоимость предоставления указанных услуг составляла от 1600 до 2500 гривен в час. Сейчас 4 участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также в ходе проведения обысков, у одного из администраторов изъято 56 свертков с веществом похожим на амфетамин. Указанные вещества направлены для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос дополнительной квалификации его действий.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.
Напомним, в Одесской области разоблачили сеть борделей, которую организовал полицейский вместе с еще семью соучастниками.