Організованій групі повідомлено про підозру у масовій вирубці лісу на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Житомирщині організованій групі повідомлено про підозру у масовій вирубці лісу, якою заподіяно державі збитків на 3,2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що житель Олевського району, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю, з метою організації незаконних порубок лісу та подальшою реалізацією лісопродукції в Україні, у травні 2015 року організував і очолив злочинну групу, до складу якої залучив ще п’ятьох односельчан.
Таким чином організована група, за сприяння працівників державної лісової охорони, протягом червня-липня 2015 року, майже щодня проводила незаконні порубки дерев на території лісових господарств Олевського району, унаслідок чого заподіяно істотну шкоду довкіллю і державним інтересам на суму понад 3,2 млн грн.
Вчора, 30 листопада 2016 року, прокурором області повідомлено про підозру організатору та ще одному члену злочинної групи, які є депутатами місцевих рад Олевського району, у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч.2 ст.364-1 (зловживання службовими повноваженнями) КК України. Також, за погодженням із процесуальним прокурором, повідомлено про підозру іншим співучасникам організованої групи у скоєнні незаконних порубок лісу.
Досудове розслідування триває.