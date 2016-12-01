Организованной группе сообщено о подозрении в массовой вырубке леса в Житомирской области

Установлено, что житель Олевского района, находясь на должности директора общества с ограниченной ответственностью, с целью организации незаконных порубок леса и последующей реализацией лесопродукции в Украине, в мае 2015 года организовал и возглавил преступную группу, в состав которой привлек еще пятерых односельчан.

Таким образом организованная группа, при содействии работников государственной лесной охраны, в течение июня-июля 2015 года, почти каждый день проводила незаконные порубки деревьев на территории лесных хозяйств Олевского района, в результате чего причинен существенный вред окружающей среде и государственным интересам на сумму свыше 3,2 млн грн.

Вчера, 30 ноября 2016 года, прокурором области сообщено о подозрении организатору и еще одному члену преступной группы, которые являются депутатами местных советов Олевского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору ), ст. 246 (незаконная порубка леса), ч.2 ст.364-1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Также, по согласованию с процессуальным прокурором, сообщено о подозрении другим соучастникам организованной группы в совершении незаконных порубок леса.

Досудебное расследование продолжается.