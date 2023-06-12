МАГАТЕ стурбована рівнем води на українській АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Організація ООН з атомного контролю заявила в неділю, що їй потрібен ширший доступ навколо Запорізької атомної станції, щоб перевірити «значну розбіжність» у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, який відвідає завод цього тижня, сказав, що вимірювання, отримані агентством на вході в завод, показали, що рівень води в дамбі був стабільним протягом приблизно доби на вихідних.
«Однак, як повідомляється, висота продовжує падати в інших частинах величезного резервуара, викликаючи можливу різницю приблизно у два метри», - сказав Гроссі в заяві.
«Висота рівня води є ключовим параметром для подальшої роботи водяних насосів».
Нагадаємо
Знищення росіянами дамби Каховської гідроелектростанції на півдні України минулого тижня призвело до затоплення міст нижче за течією і змусило тисячі людей покинути свої домівки.