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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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МАГАТЭ обеспокоена уровнем воды на украинской АЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Организация ООН по атомному контролю заявила в воскресенье, что ей нужен более широкий доступ вокруг Запорожской атомной станции, чтобы проверить «значительное расхождение» в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая используется для охлаждения реакторов станции, сообщает Reuters, пишет УНН.

МАГАТЭ обеспокоена уровнем воды на украинской АЭС

Детали

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который посетит завод на этой неделе, сказал, что измерения, полученные агентством на входе в завод, показали, что уровень воды в дамбе был стабильным в течение примерно суток на выходных.

«Однако, как сообщается, высота продолжает падать в других частях огромного резервуара, вызывая возможную разницу примерно в два метра», - сказал Гросси в заявлении.

«Высота уровня воды является ключевым параметром для дальнейшей работы водяных насосов».

Напомним 

Уничтожение россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции на юге Украины на прошлой неделе привело к затоплению городов ниже по течению и вынудило тысячи людей покинуть свои дома.

Украинские Национальные Новости

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