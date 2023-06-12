МАГАТЭ обеспокоена уровнем воды на украинской АЭС

Детали

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который посетит завод на этой неделе, сказал, что измерения, полученные агентством на входе в завод, показали, что уровень воды в дамбе был стабильным в течение примерно суток на выходных.

«Однако, как сообщается, высота продолжает падать в других частях огромного резервуара, вызывая возможную разницу примерно в два метра», - сказал Гросси в заявлении.

«Высота уровня воды является ключевым параметром для дальнейшей работы водяных насосов».

Напомним

Уничтожение россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции на юге Украины на прошлой неделе привело к затоплению городов ниже по течению и вынудило тысячи людей покинуть свои дома.