Організатором конкурсу побудови музею Революції гідності стала німецька компанія

“Цією компанією (яка буде займатися організацією конкурсу — ред.) стала одна з найвідоміших у світі компаній, бюро по проведенню подібних міжнародних архітектурних конкурсів — це компанія з Німеччини "Рhase 1", — зазначив Євген Нищук.

Він додав, що конкурс на обрання компанії, яка буде займатися організацією конкурсу побудови Музею революції гідності було розпочато 23 жовтня цього року на замовлення Міністерства культури України.

Як повідомляв УНН, згідно з розпорядженням Кабміну Міністерство культури України визначено відповідальним центральним органом виконавчої влади щодо забезпечення проведення конкурсу проектів на кращу проекту пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — музей Революції Гідності" (м. Київ)”.