Организатором конкурса построения музея Революции достоинства стала немецкая компания

"Этой компанией (которая будет заниматься организацией конкурса - ред.) стала одна из самых известных в мире компаний, бюро по проведению подобных международных архитектурных конкурсов - это компания из Германии "Рhase 1", - отметил Евгений Нищук.

Он добавил, что конкурс на избрание компании, будет заниматься организацией конкурса построение Музея революции достоинства было начато 23 октября этого года по заказу Министерства культуры Украины.

Как сообщал УНН, согласно распоряжению Кабмина Министерство культуры Украины определено ответственным центральным органом исполнительной власти по обеспечению проведения конкурса проектов на лучшую проекта предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" (г.Киев)".