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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 40865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51351 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55756 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50075 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93514 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100135 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Организатором конкурса построения музея Революции достоинства стала немецкая компания

Организатором конкурса построения музея Революции достоинства стала немецкая компания

Киев  •  УНН

 • 14878 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Организатором конкурса построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" стала международная немецкая архитектурная компания "Рhase 1". Об этом сегодня во время брифинга на тему "Состояние проведения Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту" Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства "заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.

"Этой компанией (которая будет заниматься организацией конкурса - ред.) стала одна из самых известных в мире компаний, бюро по проведению подобных международных архитектурных конкурсов - это компания из Германии "Рhase 1", - отметил Евгений Нищук.

Он добавил, что конкурс на избрание компании, будет заниматься организацией конкурса построение Музея революции достоинства было начато 23 октября этого года по заказу Министерства культуры Украины.

Как сообщал УНН, согласно распоряжению Кабмина Министерство культуры Украины определено ответственным центральным органом исполнительной власти по обеспечению проведения конкурса проектов на лучшую проекта предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" (г.Киев)".

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