Організаторку каналу торгівлі людьми затримали прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Правоохоронці викрили канал торгівлі людьми та затримали його організаторку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Правоохоронцями Одещини викрито та дискредитовано канал торгівлі людьми з України до Туреччини.
Сьогодні, 8 лютого, в ході проведення оперативних заходів, спільною міжвідомчою групою в аеропорту «Одеса», під час спроби відправлення двох громадянок до Туреччини було затримано організатора злочину – 21-річну громадянку України.
Затримана мала доставити завербованих жінок до Стамбулу, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.
Наразі тривають подальші слідчі дії.
Як повідомляв УНН, із початку року правоохоронці зареєстрували 25 проваджень за фактами торгівлі людьми.