Организатора канала торговли людьми задержали пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили канал торговли людьми и задержали его организатора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Правоохранители Одесской области разоблачили и дискредитировали канал торговли людьми из Украины в Турцию.
Сегодня, 8 февраля, в ходе проведения оперативных мероприятий, общей межведомственной группой в аэропорту "Одесса", при попытке отправки двух гражданок в Турцию был задержан организатор преступления - 21-летняя гражданка Украины.
Задержанная должна была доставить завербованных женщин в Стамбул, где их планировали использовать в сфере предоставления услуг интимного характера.
Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.
Как сообщал УНН, с начала года правоохранители зарегистрировали 25 производств по фактам торговли людьми.