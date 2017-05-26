Організаторів каналу нелегальної міграції затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. 4-ьох мешканців Харківщини затримали під час спроби переправлення через кордон 3-ьох нелегалів. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали на Харківщині організаторів каналу нелегальної міграції іноземців до Росії", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 4-ро місцевих мешканців підшукували осіб, які через територію України без законних підстав мали намір потрапити до Росії. Ділки забезпечували “клієнтам” перехід через держкордон поза межами пунктів прикордонного контролю. Передоплату зловмисники приймали на банківські карткові рахунки.
Співробітники спецслужби із залученням спецпідрозділу “Альфа” затримали організаторів каналу, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час спроби переправлення через кордон 3-ьох нелегалів.
Найближчим часом зловмисникам буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.
Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН 16 травня, Україна та Ізраїль працюватимуть над зменшенням нелегальної міграції.