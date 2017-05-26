Организаторов канала нелегальной миграции задержали в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. 4-рых жителей Харьковской области задержали при попытке переправки через границу 3-их нелегалов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали в Харьковской области организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в России", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 4-ро местных жителей подыскивали лиц, намеревающихся через территорию Украины без законных оснований попасть в Россию. Дельцы обеспечивали "клиентам" переход через госграницу вне пунктов пограничного контроля. Предоплату злоумышленники принимали на банковские карточные счета.
Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения "Альфа" задержали организаторов канала, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при попытке переправки через границу 3-х нелегалов.
В ближайшее время злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН 16 мая, Украина и Израиль будут работать над уменьшением нелегальной миграции.