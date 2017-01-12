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Організатори "Золотого глобуса" підтримали промову М.Стріп з критикою Д.Трампа

Київ • УНН

 • 8001 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Організатори американської кінопремії “Золотого глобуса” подякували американській акторці Меріл Стріп за її слова в бік нового президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Вона (М.Стріт - ред.) заслужила право сказати це. І, як на мене, вона висловила наше загальне почуття”, - сказала акторка Віола Девіс, яка представляла М. Стріп аудиторії на церемонії вручення премії.

Окрім організаторів кінопремії, акторку підтримала Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), назвавши її виступ “першокласним”.

“Організація журналістів HFPA повністю на вашому боці в справі захисту свободи вираження, і ми відкидаємо будь-які заклики до цензури”, — написав у Twitter президент асоціації Лоренцо Сорія.

М.Стріп висловили свою підтримку й інші актори.

Так, зокрема Роберт Де Ніро відправив їй листа.

“Я з глибокою повагою ставлюся до Вас за те, що ви зробили це саме в той момент, коли весь світ відзначав ваші заслуги. Я поділяю ваше ставлення до панків і пройдисвітів. Пора і міру знати!” - написав актор.

Роберт Де Ніро вже не вперше висловив своє невдоволення Д.Трампом. Незадовго до виборів він оприлюднив відеоролик, в якому назвав тоді ще не обраного кандидата від республіканців ідіотом і дурнем.

Нагадаємо, М.Стріт після нагородження за видатні заслуги в кінематографі у своєму виступі пригадала випадок, коли Д.Трамп спародіював журналіста з інвалідністю. За її словами, це розбило її серце.

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