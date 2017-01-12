Организаторы "Золотого глобуса" поддержали речь М.Стрип с критикой Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Организаторы американской кинопремии "Золотой глобус" поблагодарили американскую актрису Мерил Стрип за ее слова в сторону нового президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Она (М.Стрип - ред.) заслужила право сказать это. И, по-моему, она выразила наше общее чувство", - сказала актриса Виола Дэвис, которая представляла М.Стрип аудитории на церемонии вручения премии.
Кроме организаторов кинопремии, актрису поддержала Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), назвав ее выступление "первоклассным".
"Организация журналистов HFPA полностью на вашей стороне в деле защиты свободы слова, и мы отвергаем любые призывы к цензуре", - написал в Twitter президент ассоциации Лоренцо Сория.
М.Стрип выразили свою поддержку и другие актеры.
Так, в частности Роберт Де Ниро отправил ей письмо.
"Я с глубоким уважением отношусь к Вам за то, что вы сделали это именно в тот момент, когда весь мир отмечал ваши заслуги. Я разделяю ваше отношение к панкам и проходимцам. Пора и меру знать!" - написал актер.
Роберт Де Ниро уже не впервые высказал свое недовольство Д.Трампом. Незадолго до выборов он обнародовал видеоролик, в котором назвал тогда еще не избранного кандидата от республиканцев идиотом и дураком.
Напомним, М.Стрип после награждения за выдающиеся заслуги в кинематографе в своем выступлении вспомнила случай, когда Д.Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. По ее словам, это разбило ее сердце.