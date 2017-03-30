Організатори Євробачення спростували дані про санкції щодо Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Європейській мовній спілці, що є організатором пісенного конкурсу "Євробачення", заявили, що "певні заходи" щодо порушника можуть розглядатися після проведення конкурсу, якщо "хтось із учасників порушить правила конкурсу". Так організатори Євробачення прокоментувала інформацію швейцарського таблоїда Blick щодо загроз санкцій Україні, яка заборонила в'їзд російській учасниці, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Раніше на сайті швейцарської бульварної газети Blick опублікували статтю, з якої випливає, що організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" готові запровадити санкції щодо Києва. Автори статті посилаються на генеральну директорку Європейської мовної спілки (ЕВU), яка володіє правами на конкурс.
Інгрід Дельтенре розкритикувала рішення Києва заборонити в'їзд російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій. "Поведінка України абсолютно неприйнятна. Я глибоко сумую через те, що "Євробачення" використовують для політичних ігор. "Євробачення" повинне дарувати радість і об'єднувати мільйони людей, а не налаштовувати їх одне проти одного", - цитує її швейцарське видання.
Як зазначається, надалі, використовуючи вже непряму мову, видання стверджувало, що, якщо ситуація не зміниться найближчими тижнями, то щодо України застосують санкції аж до тимчасового відсторонення від конкурсу.
В Європейській мовній спілці в середу підтвердили наведену пряму мову Інгрід Дельтенре, однак зауважили, що не можуть відповідати за інші висновки газети, зокрема за інформацію про те, що Спілка нібито вже розглядає можливість санкцій щодо України.
"Ми напружено працюємо над тим, щоб усі 43 учасники "Євробачення" змогли виступити на конкурсі цього року", - повідомили в Європейській мовній спілці. Водночас, якщо "хтось із учасників порушить правила конкурсу", то після його проведення можуть розглянути "певні заходи" стосовно порушника, заявили в організації.
Нагадаємо, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до України російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій.