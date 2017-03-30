Организаторы Евровидения опровергли данные о санкциях в отношении Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55478 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105914 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163057 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119757 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118543 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113653 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105024 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107259 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103732 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Организаторы Евровидения опровергли данные о санкциях в отношении Киева

Организаторы Евровидения опровергли данные о санкциях в отношении Киева

Киев  •  УНН

 • 17178 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Европейском вещательном союзе, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", заявили, что "определенные меры" в отношении нарушителя могут рассматриваться после проведения конкурса, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса". Так организаторы Евровидения прокомментировали информацию швейцарского таблоида Blick об угрозах санкций Украине, которая запретила въезд российской участнице, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" готовы ввести санкции в отношении Киева. Авторы статьи ссылаются на генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВU), которая владеет правами на конкурс.

Ингрид Дельтенре раскритиковала решение Киева запретить въезд российской участнице конкурса Юлии Самойловой. "Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею из-за того, что "Евровидение" используют для политических игр. "Евровидение" должно дарить радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", - цитирует ее швейцарское издание.

Как отмечается, в дальнейшем, используя уже косвенную речь, издание утверждало, что, если ситуация не изменится в ближайшие недели, то относительно Украины применят санкции вплоть до временного отстранения от конкурса.

В Европейском вещательном союзе в среду подтвердили приведенную прямую речь Ингрид Дельтенре, однако отметили, что не могут отвечать за другие выводы газеты, в том числе за информацию о том, что Союз якобы уже рассматривает возможность санкций в отношении Украины.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе в этом году", - сообщили в Европейском вещательном союзе. В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины на три года запретили въезд в Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

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