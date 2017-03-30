Организаторы Евровидения опровергли данные о санкциях в отношении Киева

Ранее на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" готовы ввести санкции в отношении Киева. Авторы статьи ссылаются на генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВU), которая владеет правами на конкурс.

Ингрид Дельтенре раскритиковала решение Киева запретить въезд российской участнице конкурса Юлии Самойловой. "Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею из-за того, что "Евровидение" используют для политических игр. "Евровидение" должно дарить радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", - цитирует ее швейцарское издание.

Как отмечается, в дальнейшем, используя уже косвенную речь, издание утверждало, что, если ситуация не изменится в ближайшие недели, то относительно Украины применят санкции вплоть до временного отстранения от конкурса.

В Европейском вещательном союзе в среду подтвердили приведенную прямую речь Ингрид Дельтенре, однако отметили, что не могут отвечать за другие выводы газеты, в том числе за информацию о том, что Союз якобы уже рассматривает возможность санкций в отношении Украины.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе в этом году", - сообщили в Европейском вещательном союзе. В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины на три года запретили въезд в Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой.