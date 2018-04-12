Організатори Євробачення-2018 презентували офіційний саундтрек
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Організатори Євробачення-2018 презентували офіційний саундрек, який лунатиме в головних заставках і під час голосування глядачів, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.
Із семи композицій португальських композиторів суспільний мовник Португалії RTP обрав як офіційний саундтрек композицію Луїса Фігейредо.
Як зазначається, Луїс Фігейредо - аранжувальник пісні переможця Євробачення-2017 Салвадора Собрала Amar pelos dois.
Нагадаємо, букмекери спрогнозували, яке місце посяде українець у півфіналі Євробачення-2018.
Як повідомляв УНН, 63-й музичний конкурс "Євробачення" в 2018 році пройде в Лісабоні. Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий - 10 травня, фінал - 12 травня.