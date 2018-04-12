Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундтрек

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 30073 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 66477 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 101686 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 111183 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 118179 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 130385 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147898 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундтрек

Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундтрек

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундрек, который будет звучать в главных заставках и во время голосования зрителей, передает УНН со ссылкой на сайт конкурса.

Из семи композиций португальских композиторов общественный вещатель Португалии RTP избрал в качестве официального саундтрека композицию Луиса Фигейредо.

Как отмечается, Луис Фигейредо - аранжировщик песни победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала Amar pelos dois.

Напомним, букмекеры спрогнозировали, какое место займет украинец в полуфинале Евровидения-2018.

Как сообщал УНН, 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.

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