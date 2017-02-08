Організатори розповіли, коли стартує продаж квитків на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Антимонопольному комітеті України зобов’язали Національну суспільну телерадіокомпанію України відмінити процедуру закупівлі послуг з продажу квитків на Євробачення-2017, тож йдуть пошуки варіантів вирішення ситуації, але квитки мають з'явитися у продажу вже у лютому, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
"6 лютого 2017 року постійно діючою адміністративною колегією АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель було прийнято рішення, згідно з яким НСТУ зобов’язали відмінити процедуру закупівлі – "Послуги з продажу квитків на Пісенний конкурс Євробачення-2017". Рішення було прийнятно після розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Маестро тікет систем" від 27 січня", - йдеться у повідомленні.
Заступник генерального директора НСТУ Павло Грицак прокоментував цю ситуацію, заявивши, що телерадіокомпанія виконуватиме рішення. "Це - уповноважений державний орган, у нас немає інших варіантів. Ми не можемо сказати, що згодні з цим рішенням, тому шукаємо варіанти вирішення ситуації, що склалася, аби запустити квитки у продаж якомога раніше. Ми проводимо консультації з цього питання з Європейською мовною спілкою (ЄМС) і не прийматимемо жодних рішень без узгодження з ними", - додав він.
Також П.Грицак завірив, що квитки у продажу з’являться вже у цьому місяці.
"Сподіваємося, що квитки надійдуть у продаж в лютому, ми активно працюємо над втіленням цього. Варто відзначити, що у минулі роки були різні дати початку продажу квитків на конкурс – це відбувалося і в березні (12 березня – у 2012 році, 16 березня – у 2009-му)", – уточнив він.
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Виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд зазначив: "Ми засмучені затримкою початку продажу квитків на Євробачення-2017, але працюємо разом з UA:Перший, щоб вирішити цю ситуацію. ЄМС визнає, що будь-який тендер повинен бути прозорим і чесним, та сподівається, що квитки надійдуть у продаж щойно це буде можливим".
Вказано, що за результатом конкурсу було обрано приватне підприємство "В Тікет" (Concert.ua), "оскільки саме ця компанія відповідала всім технічним та кваліфікаційним вимогам".
Нагадаємо, що Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.
Також нагадаємо, організатори представили слоган і логотип Євробачення-2017.