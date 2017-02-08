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Организаторы рассказали, когда стартуют продажи билетов на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 8724 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Антимонопольном комитете Украины обязали Национальную общественную телерадиокомпанию Украины отменить процедуру закупки услуг по продаже билетов на Евровидение-2017, поэтому идут поиски вариантов решения ситуации, но билеты должны появиться в продаже уже в феврале, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.

Организаторы рассказали, когда стартуют продажи билетов на Евровидение-2017

"6 февраля 2017 г. постоянно действующей административной коллегией АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок было принято решение, согласно которому НСТУ обязали отменить процедуру закупки - "Услуги по продаже билетов на Песенный конкурс Евровидение-2017". Решение было приемлемо после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем" от 27 января", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак прокомментировал эту ситуацию, заявив, что телерадиокомпания будет выполнять решения. "Это - уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", - добавил он.

Также П.Грицак заверил, что билеты в продаже появятся уже в этом месяце.

"Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс - это происходило и в марте (12 марта - в 2012 году, 16 марта - в 2009-м)", - уточнил он.

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Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд отметил: "Мы расстроены задержкой начала продажи билетов на Евровидение-2017, но работаем вместе с UA:Первый, чтобы решить эту ситуацию. ЕВС признает, что любой тендер должен быть прозрачным и честным, и надеется, что билеты поступят в продажу как только это будет возможным".

Указано, что по результатам конкурса выбрали частное предприятие "В Тикет" (Concert.ua), "поскольку именно эта компания отвечала всем техническим и квалификационным требованиям".

Напомним, что Евровидение состоится весной 2017 г. в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В общем продажа и бронирование билетов будет осуществляться для девяти шоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинальных соревнования и финал Евровидения-2017.

Также напомним, организаторы представили слоган и логотип Евровидения-2017.

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