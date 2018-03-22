Організатори ProWein розповіли, які вина подобаються сучасному покупцю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Найближчим часом успіх на ринку матимуть компанії, які випускають терруарні вина. Такі висновки зробили організатори всесвітньої виставки алкогольної продукції ProWein 2018, яка проходить в Дюссельдорфі, передає УНН.
"Особливо легкі, прості та терруарні вина є тенденцією", - підкреслили організатори заходу.
ProWein 2018 закріпив за собою статус "особливо важливого" заходу в світовій індустрії вина. Цього року відвідувачам заходу було представлено 6 тис. 870 експонатів алкоголю з 64 країн світу.
Невдовзі виставка ProWein відбудеться у Сінгапурі (з 24 по 27 квітня) і у Шанхаї (з 13 по 15 листопада).
"Наступна виставка ProWein у Дюссельдорфі відкриє свої двері з 17 по 19 березня 2019 року", - анонсували організатори заходу.
Нагадаємо, що Україну на ProWein 2018 представляють вітчизняні горілчані бренди - Medoff і MERNAYA.
Відзначимо, що торік Medoff завоював на престижних міжнародних конкурсах 16 медалей і нагород. При цьому, сьогодні кожен п'ятий українець віддає перевагу горілці саме цього бренду.