Организаторы ProWein рассказали, какие вина привлекают современного покупателя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В ближайшее время успех на рынке будут иметь компании, выпускающие терруарные вина. Такие выводы сделали организаторы всемирной выставки алкогольной продукции ProWein 2018, которая проходит в Дюссельдорфе, передает УНН.
"Особенно легкие, неосложненные и терруарные вина являются тенденцией", - подчеркнули организаторы мероприятия.
ProWein 2018 закрепил за собой статус "особо важного" мероприятия в мировой индустрии вина. В этом году посетителям мероприятия было представлено 6 тыс. 870 экспонатов алкоголя из 64 стран мира.
В скором времени выставка ProWein состоится в Сингапуре (с 24 по 27 апреля) и в Шанхае (с 13 по 15 ноября).
"Следующая выставка ProWein в Дюссельдорфе откроет свои двери с 17 по 19 марта 2019 года", - анонсировали организаторы мероприятия.
Напомним, что Украину на ProWein 2018 представляют отечественные водочные бренды - Medoff и MERNAYA.
Отметим, что в прошлом году Medoff завоевал на престижных международных конкурсах 16 медалей и наград. При этом, сегодня каждый пятый украинец отдает предпочтение водке именно этого бренда.