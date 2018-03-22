Организаторы ProWein рассказали, какие вина привлекают современного покупателя

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3500 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11304 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57976 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71246 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101557 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108922 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116419 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121791 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Организаторы ProWein рассказали, какие вина привлекают современного покупателя

Организаторы ProWein рассказали, какие вина привлекают современного покупателя

Киев  •  УНН

 • 9905 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В ближайшее время успех на рынке будут иметь компании, выпускающие терруарные вина. Такие выводы сделали организаторы всемирной выставки алкогольной продукции ProWein 2018, которая проходит в Дюссельдорфе, передает УНН.

"Особенно легкие, неосложненные и терруарные вина являются тенденцией", - подчеркнули организаторы мероприятия.

ProWein 2018 закрепил за собой статус "особо важного" мероприятия в мировой индустрии вина. В этом году посетителям мероприятия было представлено 6 тыс. 870 экспонатов алкоголя из 64 стран мира.

В скором времени выставка ProWein состоится в Сингапуре (с 24 по 27 апреля) и в Шанхае (с 13 по 15 ноября).

"Следующая выставка ProWein в Дюссельдорфе откроет свои двери с 17 по 19 марта 2019 года", - анонсировали организаторы мероприятия.

Напомним, что Украину на ProWein 2018 представляют отечественные водочные бренды - Medoff и MERNAYA.

Отметим, что в прошлом году Medoff завоевал на престижных международных конкурсах 16 медалей и наград. При этом, сегодня каждый пятый украинец отдает предпочтение водке именно этого бренда.

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