Організатори блокади Донбасу повідомили про перекриття шляхів на Костянтинівку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У п’ятницю, 10 лютого організатори так званої торгової блокади Донбасу заблокували рух на ділянці Ясинувата — Константинівка в районі залізничної станції Фенольна. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook “Штаб блокади торгівлі з окупантами”, передає УНН.
Блокадники обіцяють, що це не повинно торкнутися електропоїздів, яякі вирушають від станції Фенольна до Костянтинівки.
Зазначимо, що це є однією з найбільш важливих залізничних магістралей, по якій йде повідомлення підконтрольною і непідконтрольною Україні частин Донбасу.
“Для уникнення можливих маніпуляцій, Штаб офіційно заявляє, що не планує блокувати залізничні склади, які йдуть через станцію Фенольна, заводів державних шахт та інших підприємств, що знаходяться на підконтрольній Україні території. А також електропоїзд від станції Фенольна до Костянтинівки буде мати вільний шлях до місця свого призначення” — йдеться в повідомленні.