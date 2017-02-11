Организаторы блокады Донбасса сообщили о перекрытии путей на Константиновку

Блокадники обещают, что это не должно коснуться электропоездов, которые отправляются от станции Фенольная до Константиновки.

Отметим, что это является одной из наиболее важных железнодорожных магистралей, по которой идет сообщение подконтрольной и неподконтрольной Украины частей Донбасса.

"Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию ​​Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украины территории. А также электропоезд от станции Фенольная к Константиновки будет иметь свободный путь к месту своего назначения ", - говорится в сообщении.