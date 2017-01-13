Організатора злочинної групи засудили на понад п'ять років за збут амфетаміну на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Прикарпатті до 5 років 8 місяців позбавлення волі засудили організатора злочинної групи, який збував на території обласного центру амфетамін. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
“Апеляційним судом Івано-Франківської області відхилено апеляцію засудженого та залишено в силі вирок суду першої інстанції, яким засуджено трьох членів організованої групи до реального позбавлення волі”, — повідомили у прокуратурі.
Організатор злочинної групи та двоє його спільників упродовж квітня-червня 2014 року збували на території обласного центру психотропну речовину та організували місце для її вживання.
Дії зловмисників кваліфікували за ч.3 ст.307 та ч.2 ст.317 КК України.
Вироком суду 31-річного організатора злочинної групи засуджено до 5 років 8 місяців позбавлення волі, одного з його спільників — до 5 років 4 місяців, а другого — до 5 років з конфіскацією всього майна.
Не погодившись із призначеним покаранням, організатор групи оскаржив його в апеляційній інстанції. Однак, рішенням апеляційного суду вирок першої інстанції залишено без змін.