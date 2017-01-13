Организатора преступной группы осудили более чем на пять лет за сбыт амфетамина на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На Прикарпатье до 5 лет 8 месяцев лишения свободы осудили организатора преступной группы, который сбывал на территории областного центра амфетамин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Апелляционным судом Ивано-Франковской области отклонена апелляция осужденного и оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым осуждены трое членов организованной группы к реальному лишению свободы", - сообщили в прокуратуре.
Организатор преступной группы и двое его сообщников в течение апреля-июня 2014 года сбывали на территории областного центра психотропное вещество и организовали место для ее применения.
Действия злоумышленников квалифицировали по ч.3 ст.307 и ч.2 ст.317 УК Украины.
Приговором суда 31-летнего организатора преступной группы приговорили к 5 годам 8 месяцам лишения свободы, одного из его сообщников - до 5 лет 4 месяцев, а второго - до 5 лет с конфискацией всего имущества.
Не согласившись с назначенным наказанием, организатор группы обжаловал его в апелляционной инстанции. Однако, решением апелляционного суда приговор первой инстанции оставлен без изменений.