Організатора злочинного угруповання з Молдови затримали на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У пункті пропуску "Мамалига" затриманий 30-річний громадянин Молдови, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві та створенні злочинного угруповання на території Румунії. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"В ході встановлення обставин прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що 30-річний молдованин знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві та створенні злочинного угруповання на території Румунії", - йдеться у повідомленні.
Учора увечері в пункт пропуску "Мамалига" прибув автомобіль "Дачія". Під час проведення заходів прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерполу стосовно пасажира даного автотранспорту.
За даним фактом проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Затриманого чоловіка прикордонники передали представникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН 26 квітня, начальника бюро технічної інвентаризації на Буковині викрито на хабарі.