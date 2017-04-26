Організатора злочинного угруповання з Молдови затримали на Буковині

"В ході встановлення обставин прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що 30-річний молдованин знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві та створенні злочинного угруповання на території Румунії", - йдеться у повідомленні.

Учора увечері в пункт пропуску "Мамалига" прибув автомобіль "Дачія". Під час проведення заходів прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерполу стосовно пасажира даного автотранспорту.

За даним фактом проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Затриманого чоловіка прикордонники передали представникам Національної поліції.

Як повідомляв УНН 26 квітня, начальника бюро технічної інвентаризації на Буковині викрито на хабарі.