Организатора преступной группировки из Молдовы задержали на Буковине

"В ходе установления обстоятельств пограничники Черновицкого отряда выяснили, что 30-летний молдаванин находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и создании преступной группировки на территории Румынии", - говорится в сообщении.

Вчера вечером в пункт пропуска "Мамалыга" прибыл автомобиль "Дачия". Во время проведения мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола относительно пассажира данного автотранспорта.

По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в г. Киев. Задержанного мужчину пограничники передали представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНН 26 апреля, начальника бюро технической инвентаризации на Буковине разоблачили на взятке.