Организатора преступной группировки из Молдовы задержали на Буковине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27870 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92576 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147617 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111219 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103310 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103314 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Организатора преступной группировки из Молдовы задержали на Буковине

Организатора преступной группировки из Молдовы задержали на Буковине

Киев  •  УНН

 • 10556 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пункте пропуска "Мамалыга" задержан 30-летний гражданин Молдовы, который находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и создании преступной группировки на территории Румынии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе установления обстоятельств пограничники Черновицкого отряда выяснили, что 30-летний молдаванин находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и создании преступной группировки на территории Румынии", - говорится в сообщении.

Вчера вечером в пункт пропуска "Мамалыга" прибыл автомобиль "Дачия". Во время проведения мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола относительно пассажира данного автотранспорта.

По данному факту проинформировано украинское бюро Интерпола в г. Киев. Задержанного мужчину пограничники передали представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНН 26 апреля, начальника бюро технической инвентаризации на Буковине разоблачили на взятке.

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