Організатора виставки, на якій вбили посла Росії, затримали в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Турецька поліція затримала в Анкарі організатора виставки, на якій був убитий російський посол Андрій Карлов, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Відзначається, що його перевіряють на предмет зв’язку з вбивцею А.Карлова, який за кілька днів до замаху заходив в виставковий центр, щоб підготуватися до нападу.
Наразі в Анкарі кількість затриманих в результаті події збільшилась. Так, шість чоловік за підозрою в причетності до замаху на російського посла в Туреччині доставлені в суд. Очікується, що затримані будуть допитані співробітниками прокуратури.
Як повідомляв УНН, у рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова заарештовано п’ять осіб, четверо з яких — колеги по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС.
Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбулося 19 грудня під час виступу на відкритті виставки. Нападник був убитий під час операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.