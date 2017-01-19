Организатора выставки, на которой убили посла России задержали в Турции

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей А.Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Сейчас в Анкаре количество задержанных в результате происшествия увеличилось. Так, шесть человек по подозрению в причастности к покушению на российского посла в Турции доставлены в суд. Ожидается, что задержанные будут допрошены сотрудниками прокуратуры.

Как сообщал УНН, в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек, четверо из которых - сослуживцы убийцы Мевлют Мерта Алтинташа в органах МВД.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова состоялось 19 декабря во время выступления на открытии выставки. Нападавший был убит во время операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.