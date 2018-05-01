Організатора першотравневої ходи у Миколаєві облили зеленкою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Організатора першотравневої демонстрації в Миколаєві Володимира Піку облили зеленкою. Про це повідомив Голос України, передає УНН.
"У вівторок, 1 травня, голову Миколаївської обласної організації "Комітет профспілки атестованих співробітників органів внутрішніх справ Миколаївської області" Володимира Піку, який раніше подав заявку на проведення святкової ходи на честь Дня праці, облили зеленкою", – йдеться в повідомленні.
Крім того, колишній депутат Миколаївської обласної ради Олександр Усенко підтвердив факт інциденту.
"За його словами, коли Піка виходив з під'їзду свого будинку, на нього налетіла група радикально налаштованих громадян і перекинула банку зеленки, якою облили обличчя громадського діяча та одяг. Через те, що сталося, Володимир Піка був змушений повернутися додому", – зазначено в повідомленні.
Втім, хода все ж відбулася, однак Піка у ній участі не брав.
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Нагадаємо, 1 травня в Одесі пройшов мітинг, присвячений Дню праці. Більшість його учасників – люди похилого віку.