Организатора первомайского шествия в Николаеве облили зеленкой

"Во вторник, 1 мая, главу Николаевской областной организации "Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области" Владимира Пику, который ранее подал заявку на проведение праздничного шествия в честь Дня труда, облили зеленкой", – говорится в сообщении.

Кроме того, бывший депутат Николаевского областного совета Александр Усенко подтвердил факт инцидента.

"По его словам, когда Пика выходил из подъезда своего дома, на него налетела группа радикально настроенных граждан и опрокинула банку зеленки, которой облили лицо общественного деятеля и одежду. Из-за того, что произошло, Владимир Пика был вынужден вернуться домой", - говорится в сообщении.

Впрочем, шествие все же состоялась, однако Пика в нем не участвовал.

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Напомним, 1 мая в Одессе прошел митинг, посвященный Дню труда. Большинство участников - люди пожилого возраста.