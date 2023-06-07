Опустелювання сільгоспземель та складна санітарно-епідеміологічна ситуація: експерти про наслідки підриву Каховської ГЕС для екосистеми та господарства

КИЇВ. 7 червня. УНН. Головним викликом після підриву Каховської ГЕС, з яким доведеться найближчим часом стикнутися затопленим територіям, експерти називають санітарні наслідки, пише УНН.

Санітарні наслідки

«(На нас можуть чекати – ред.) майбутні небезпеки епідеміологічних захворювань, тому що затоплені величезні території приватного сектору. У воду зараз потрапляють всі відходи життєдіяльності», - пояснює координатор Експертної мережі Кримської платформи Євген Хлобистов.

Про санітарні наслідки каже і еколог Тетяна Лампіка та наголошує, що треба вже замислюватися над тим, як прибирати все, що залишить по собі вода, коли зійде. Зазначає, що це будуть, серед іншого, і мертві тварини.

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У МОЗ вже заявили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєвих звалищ тепер можуть опинитися у колодязях і відкритих водоймах на підтоплених територіях.

Нестача питної води

«Там, де питна вода використовувалася саме з джерел, які пов’язані безпосередньо з дзеркалом Каховського водосховища, будуть специфічні проблеми, просто технічно не буде можливості доставляти туди воду», - розповів Хлобистов.

Від підриву Каховської ГЕС вже постраждало водопостачання Миколаєва, а у Дніпропетровській області водою з Каховського водосховища частково живився Кривий Ріг, а також Марганець, Покров та Нікополь. Місцева влада в деяких містах вже оголосила про запровадження низки обмежень до споживання води. Також проблеми будуть в окупованій частині Запорізької області. Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на півдні Запорізької області багато населених пунктів отримували воду саме з Каховського водосховища. Зокрема, окупований Бердянськ на 70% заживлений дніпровською водою.

Наслідки для сільського господарства

За словами експертів, достатньо розвинута сільськогосподарська територія може перетворитися майже на «пустелю».

«Вода буде стояти певний час, можливо декілька тижнів, а коли зійде - там залишиться ґрунт, який, скоріш за все, буде мало придатний для подальшого сільськогосподарського використання. А це означає, що ми можемо отримати з достатньо розвинутої сільськогосподарської території майже пустелю», - сказав Хлобистов.

Міністерство аграрної політики та продовольства України за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га. з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Екологічні наслідки

Євген Хлобистов каже, що знищення екосистеми вже відбулося.

У Миколаївській та Дніпропетровській областях вже фіксується мор риби. Крім того, як кажуть у Мінагрополітики, щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. Також винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.

Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоних водах Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

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Однак, як каже Тетяна Лампіка, «теоретично, територія після підтоплення може повернутися у свій первинний стан, але на це на підуть роки».

Водночас експерти одностайні в думці, що висновки можна починати робити тільки коли рівень води стабілізується, а остаточні висновки – тільки коли вона зійде. Та як швидко це станеться?

«Ще вчора ми сподівалися, що після 11 годин після прориву греблі, сьогодні фахівці вже кажуть про 3-4 дні, які треба почекати, поки ми не побачимо остаточний рівень води. Після того вода почне ставати, тобто я думаю, що в принципі стабільний рівень води ми побачимо десь через декілька тижнів», - каже Хлобистов.

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Про якісь запобіжні заходи та фактичний стан речей можна буде говорити за кілька тижнів.

«Скоріш за все, через декілька тижнів ми побачимо фактичний стан речей і тоді вже можна буде вже говорити про якісь запобіжні заходи для утримання санітарних норм і базових вимог безпеки життєдіяльності», - резуюмував Хлобистов.

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Матеріал підготували Анна Мурашко та Єлизавета Калітвенцева