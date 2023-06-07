Опустынивание сельхозземель и сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация: эксперты о последствиях подрыва Каховской ГЭС для экосистемы и хозяйства

КИЕВ. 7 июня. УНН. Главным вызовом после подрыва Каховской ГЭС, с которым придется в ближайшее время столкнуться затопленным территориям, эксперты называют санитарные последствия, пишет УНН.

Санитарные последствия

«(Нас могут ждать – ред.) будущие опасности эпидемиологических заболеваний, потому что затоплены огромные территории частного сектора. В воду сейчас попадают все отходы жизнедеятельности», - объясняет координатор Экспертной сети Крымской платформы Евгений Хлобыстов.

О санитарных последствиях говорит и эколог Татьяна Лампика и отмечает, что надо уже задумываться над тем, как убирать все, что оставит после себя вода, когда сойдет. Отмечает, что это будут, среди прочего, и мертвые животные.

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В Минздраве уже заявили, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок теперь могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленных территориях.

Нехватка питьевой воды

«Там, где питьевая вода использовалась именно из источников, которые связаны непосредственно с зеркалом Каховского водохранилища, будут специфические проблемы, просто технически не будет возможности доставлять туда воду», - рассказал Хлобыстов.

От подрыва Каховской ГЭС уже пострадало водоснабжение Николаева, а в Днепропетровской области водой из Каховского водохранилища частично питался Кривой Рог, а также Марганец, Покров и Никополь. Местные власти в некоторых городах уже объявили о введении ряда ограничений к потреблению воды. Также проблемы будут в оккупированной части Запорожской области. Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на юге Запорожской области многие населенные пункты получали воду именно из Каховского водохранилища. В частности, оккупированный Бердянск на 70% заживлен днепровской водой.

Последствия для сельского хозяйства

По словам экспертов, достаточно развитая сельскохозяйственная территория может превратиться почти в «пустыню».

«Вода будет стоять определенное время, возможно несколько недель, а когда сойдет - там останется почва, которая, скорее всего, будет мало пригодна для дальнейшего сельскохозяйственного использования. А это означает, что мы можем получить из достаточно развитой сельскохозяйственной территории почти пустыню», - сказал Хлобыстов.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по предварительным оценкам, в результате террористического акта россиянами на Каховской ГЭС, предусматривает на Херсонщине затопление ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье. А также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией. Подробная информация будет известна в ближайшие дни, после анализа информации и снимков о размере затопления.

Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га с которых собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях.

Экологические последствия

Евгений Хлобыстов говорит, что уничтожение экосистемы уже произошло.

В Николаевской и Днепропетровской областях уже фиксируется мор рыбы. Кроме того, как говорят в Минагрополитики, только что закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. Также вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленых водах Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

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Однако, как говорит Татьяна Лампика, «теоретически, территория после подтопления может вернуться в свое первоначальное состояние, но на это уйдут годы».

В то же время эксперты единодушны во мнении, что выводы можно начинать делать только когда уровень воды стабилизируется, а окончательные выводы – только когда она сойдет. И как быстро это произойдет?

«Еще вчера мы надеялись, что после 11 часов после прорыва плотины, сегодня специалисты уже говорят о 3-4 днях, которые надо подождать, пока мы не увидим окончательный уровень воды. После того вода начнет становиться, то есть я думаю, что в принципе стабильный уровень воды мы увидим где-то через несколько недель», - говорит Хлобыстов.

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О каких-то мерах предосторожности и фактическом положении вещей можно будет говорить через несколько недель.

«Скорее всего, через несколько недель мы увидим фактическое положение вещей и тогда уже можно будет уже говорить о каких-то мерах предосторожности для удержания санитарных норм и базовых требований безопасности жизнедеятельности», - резюмировал Хлобыстов.

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Материал подготовили Анна Мурашко и Елизавета Калитвенцева