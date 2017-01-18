Опублікування Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства - СБУ

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко не отримувала згоди від осіб чи їх родичів, які знаходяться в заручниках, згоди на опублікування інформації про них, що є порушенням законодавства. Про це повідомив під час засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ Генадій Кузнєцов, передає кореспондент УНН.

"Як нам відомо, станом на сьогодні, інформації про отримання зазначеної згоди від осіб, перелік яких був оприлюднений Надією Вікторівною у нас відсутній",- сказав Г.Кузнєцов.

При цьому за його словами це є порушенням законодавства.

Він заявив, що Н.Савченко не уповноважувалася оперативним штабом управління АТО на ведення переговорів з терористами.

Крім того, за словами Г.Кузнєцова нардеп не уповноважувалася на інформування громадськості про терористичні акти.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко знову відкоригувала списки українських полонених на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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