Опублікування Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко не отримувала згоди від осіб чи їх родичів, які знаходяться в заручниках, згоди на опублікування інформації про них, що є порушенням законодавства. Про це повідомив під час засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ Генадій Кузнєцов, передає кореспондент УНН.
"Як нам відомо, станом на сьогодні, інформації про отримання зазначеної згоди від осіб, перелік яких був оприлюднений Надією Вікторівною у нас відсутній",- сказав Г.Кузнєцов.
При цьому за його словами це є порушенням законодавства.
Він заявив, що Н.Савченко не уповноважувалася оперативним штабом управління АТО на ведення переговорів з терористами.
Крім того, за словами Г.Кузнєцова нардеп не уповноважувалася на інформування громадськості про терористичні акти.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко знову відкоригувала списки українських полонених на окупованих територіях.