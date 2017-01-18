Опубликование Н.Савченко списков заложников является нарушением законодательства - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко не получала согласия лиц или их родственников, которые находятся в заложниках, на опубликование информации о них, что является нарушением законодательства. Об этом сообщил во время заседания Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ Геннадий Кузнецов, передает корреспондент УНН.
"Как нам известно, на сегодняшний день, информация о получении указанного согласия лиц, перечень которых был обнародован Надеждой Викторовной у нас отсутствует", - сказал Г.Кузнецов.
При этом, по его словам это является нарушением законодательства.
Он заявил, что Н.Савченко не уполномоливалась оперативным штабом управления АТО на ведение переговоров с террористами.
Кроме того, по словам Г.Кузнецова нардеп не уполномоливалась на информирование общественности о террористических актах.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко снова откорректировала списки украинских пленных на оккупированных территориях.