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Опубліковано трейлер фільму Гая Річі про короля Артура

Опубліковано трейлер фільму Гая Річі про короля Артура

Київ • УНН

 • 7880 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На каналі студії Warner Bros. Pictures у YouTube опубліковано трейлер фільму "Меч короля Артура" режисера Гая Річі, передає УНН.

У фільмі йде мова про сходження короля Артура на престол. За сюжетом, йому належить битися зі своїм дядьком Вортігерном, який захопив трон. Головні ролі в кінострічці виконали Чарлі Ханнем і Джуд Лоу. У фільмі також знімалися Ерік Бана і Девід Бекхем.

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Також відзначають, що за добу трейлер набрав більше 2,2 млн переглядів і більше 15 тис. лайків.

Прем'єра фільму запланована на весну 2017 року.

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