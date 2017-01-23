Опубликован трейлер фильма Гая Ричи о короле Артуре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На канале студии Warner Bros. Pictures в YouTube опубликован трейлер фильма "Меч короля Артура" режиссера Гая Ричи, передает УНН.
В фильме идет речь о восхождении короля Артура на престол. По сюжету, ему предстоит сразиться со своим дядей Вортигерна, который захватил трон. Главные роли в киноленте исполнили Ханнэм и Джуд Лоу. В фильме также снимались Эрик Бана и Дэвид Бекхэм.
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Также отмечают, что за сутки трейлер набрал больше 2,2 млн просмотров и более 15 тыс. лайков.
Премьера фильма запланирована на весну 2017 года.