Опубликован трейлер фильма Гая Ричи о короле Артуре

В фильме идет речь о восхождении короля Артура на престол. По сюжету, ему предстоит сразиться со своим дядей Вортигерна, который захватил трон. Главные роли в киноленте исполнили Ханнэм и Джуд Лоу. В фильме также снимались Эрик Бана и Дэвид Бекхэм.

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Также отмечают, что за сутки трейлер набрал больше 2,2 млн просмотров и более 15 тыс. лайков.

Премьера фильма запланирована на весну 2017 года.