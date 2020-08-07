Опубліковано законопроект щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Законопроект про внесення змін до ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України" щодо діяльності СЗР офіційно опубліковано у парламентській газеті "Голос України" від 7 серпня, передає УНН.
У законопроекті пропонується викласти нову редакцію Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України", врегулювати питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.
Також у законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату ВР. Так, визначено загальну структуру Служби, відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури. А також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів закладів, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом Закону.
Додамо, що цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про розвідку".
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2414-д про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України направила на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект №2412-д про розвідку.