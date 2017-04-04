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Опубліковано список постраждалих під час вибуху в метро Санкт-Петербурга

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Списки людей, які постраждали внаслідок вибуху в Петербурзькому метро і залишаються у лікувальних установах міста, опубліковані на сайті МНС РФ в Санкт-Петербурзі, передає УНН.

За уточненими даними, в лікарні доставлено 51 потерпілих у віці від шістнадцяти до сімдесяти років.

Найбільше постраждалих доставлено в НДІ імені Джанелідзе на Будапештській(19), Маріїнську лікарню на Ливарному проспекті (12 осіб), Військово-Медичну академію на вулиці Академіка Лебедєва (9), 26-ю міську лікарню на вулиці Костюшка (7). У Єлизавету лікарні на проспекті Вавілових доставили двоє постраждалих, клінічну лікарню № 122 імені Соколова на проспекті Культури одного і в дитячу лікарню Раухфуса на Суворовському проспекті ще одного.

Варто зазначити, що опублікований список з іменами і прізвищами актуальний на 3:00 ночі 4 квітня.

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