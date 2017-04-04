Опубликован список пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Списки людей, которые пострадали в результате взрыва в Петербургском метро и остаются в лечебных учреждениях города, опубликованные на сайте МЧС РФ в Санкт-Петербурге, передает УНН.
По уточненным данным, в больницы доставлены 51 пострадавших в возрасте от шестнадцати до семидесяти лет.
Больше всего пострадавших доставлены в НИИ имени Джанелидзе на Будапештской (19), Мариинскую больницу на Литейном проспекте (12 человек), Военно-Медицинскую академию на улице Академика Лебедева (9), 26-й городскую больницу на улице Костюшко (7). В Елизаветинскую больницу на проспекте Вавиловых доставили двое пострадавших, клиническую больницу № 122 имени Соколова на проспекте Культуры друга и в детскую больницу Раухфуса на Суворовском проспекте еще одного.
Стоит отметить, что опубликован список с именами и фамилиями актуальный на 3:00 ночи 4 апреля.