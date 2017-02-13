Опубліковано список пасажирів аварії вертольота на Алтаї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Громадська організація пілотів і громадян-власників повітряних суден (АОПА) опублікувала список пасажирів і екіпажу вертольота, який зазнав аварії в Телецькому озері Республіки Алтай, передає УНН.
На борту перебували пілот Дмитро Ракитський, його дружина Олена, колишній заступник голови регіональної адміністрації Анатолій Банних, гендиректор московського вертолітного клубу Heli Club Марія Козинцева.
Також на борту знаходився Гліб Воєводін, який є професійним бейсджампером, переможцем різних змагань з парашутного спорту.
“Це не був екскурсійний політ, борт повертався до місця базування. Найближчим часом буде створена комісія з розслідування події, в яку в обов’язковому порядку увійде представник АОПА-Росія,” — йдеться в повідомленні організації.
Також вказується, що цей політ не вимагав обов’язкового санкціонування.
Як повідомляв УНН, в Алтаї розбився вертоліт з віце-прем’єром республіки на борту.